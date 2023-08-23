Садальский высказался об успехах индусов на Луне

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Станислав Садальский объяснил, что могло бы спасти российскую лунную программу после крушения АМС "Луна-25".

Фото: "Искусственный спутник Земли «Космос-1514» («Бион-6»)" by space19811 is marked with CC0 1.0.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал тот факт, что индусы опередили Россию и успешно высадили свой аппарат на луну.

"Ах, какая досада", — выразил свои эмоции заслуженный артист РСФСР.

Садальский уверен, что всё могло бы сложиться иначе, если бы исполнение лунной миссии доверили бы директору Первого канала Константину Эрнсту и актрисе Юлии Пересильд.

"Если бы "Роскосмос" послал Эрнста с Пересильд, то мы давно гуляли бы лунной поверхности и вели бы оттуда репортажи", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о крушении "Луны-25".

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