Эксперт по безопасности: нужно законодательно запретить несанкционированные экскурсии по коллекторам

3:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель общественного движения "За безопасность", директор охранного предприятия "Борс" Дмитрий Курдесов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал возможные меры безопасности, которые могут быть приняты в столице после гибели участников экскурсии по московским коллекторам.

Фото: мчс по Кемеровской области

Эксперт сообщил, что, во-первых, Мосводоканал собирается полностью проверить все водостоки и полностью всё перекрыть.

Курдесов напомнил, что на сегодняшний день в законодательстве есть статья, касающаяся юридических и физических лиц, которые не состоят в реестре и проводят несанкционированное предоставление экскурсионных услуг. Это большие многомиллионные штрафы, а если произошли какие-то трагические последствия, то это уголовное дело вплоть до лишения свободы.

Государство и депутаты разрабатывают условия, законопроекты на эту тему, по крайней городские власти Москвы, ужесточают контрольные меры, потому что это большая проблема и в столице, и в Санкт-Петербурге, сказал Курдесов.

"Самое главное — у нас есть закон. Закон — это инструмент государственного регулирования. Например, участковые на своём участке и так знают, какие экскурсии, кто водит. Но на сегодняшний день сделать ничего не могут, потому что нет закона, нет этого инструмента. Как только этот инструмент появится — законодательно запретят вот эти несанкционированные экскурсии, соответственно, спустят сверху с управления МВД вниз на участковых и их обяжут выявлять и привлекать к ответственности", — сказал Курдесов.

Эксперт подчеркнул, что ответственность должна быть не просто 500 рублей, а административный штраф, и вплоть до уголовной ответственности. Тогда те же участковые смогут спокойно, руководствуясь этим законом, выполнять свою работу.

Также Курдесов уверен, что фирмы и гиды, которые хотят проводить эти экскурсии, должны проходить обязательную сертификацию, в рамках которой они обучаются мерам безопасности, оказанию первой медицинской помощи, поведению в экстремальных ситуациях.

Кроме того, фирма, проводящая экскурсии, должна обязательно продумать зоны возможной эвакуации, запасные выходы, безопасные зоны, где можно укрыться от стихийного бедствия.

Помимо этого, на всём пути следования должны стоять определённые знаки: эвакуация туда-то, эвакуация здесь, укрыться можно здесь. И тогда даже в случае возникновения чрезвычайной ситуации те же туристы будут знать, что им делать, добавил эксперт.

"Опять же, диверсионные группы работают даже на территории Москвы. Те же дроны запускают явно не с территории Украины. Поэтому, конечно, мы живём в такой ситуации, где нам нужно особо внимательно относиться к безопасности. И, безусловно, опять же если есть такие экскурсии, где можно просто в области или за МКАДом спуститься под землю и пройти через всю Москву под землей, конечно, это дело нужно проверять, закрывать и запрещать доступ несанкционированный к таким тоннелям", — заключил Курдесов.

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