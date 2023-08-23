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Под Псковом участники форума 'Истоки' выпустили обучающий фильм для МЧС

3:14
Общество

Участники пятого этапа молодежного историко-культурного форума "Истоки", проводимого платформой Росмолодежь и завершившего свою работу в Псковской области, разработали и выпустили профилактический видеоролик для МЧС о безопасности от пожаров на природе. Эту информацию сообщила официальная пресс-служба форума в рамках церемонии закрытия мероприятия.

"Школа молодого патриота" объединила участников "Движения первых", участников конкурса "Большая перемена" и представителей других детских движений России. Более 200 участников из 56 регионов страны собрались на одной площадке, чтобы погрузиться в патриотическую атмосферу, познакомиться с историей и культурой своей страны, а также представить свои собственные идеи и проекты.

"Был представлен один из результатов заезда: профилактический ролик для МЧС России о пожарной безопасности на природе. Его героями стали участники пятого заезда "Школа молодого патриота". Разработкой сценария, съемкой и монтажом занималась медиаслужба молодежного историко-культурного форума "Истоки", а Главное управление МЧС России по Псковской области предоставило пожарную группу, которая наглядно показала, как они выполняют работу, которая зачастую требует большой самоотверженности", — отмечается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, участники этого этапа форума представили 23 проекта, ориентированных на сохранение и развитие культурного наследия. Среди представленных проектов были музыкальные и художественные идеи, а также работы, посвященные традиционным ремеслам. "Перед церемонией закрытия активисты "Движения первых" и участники конкурса "Большая перемена" отправились в Изборск, чтобы защитить свои проекты в рамках всероссийского конкурса культурного исторического наследия", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба также подчеркивает, что важными партнерами этого этапа стали "Движение первых" и АНО "Большая перемена". Участие в "Школе молодого патриота" дало участникам "Движения первых" широкие возможности получить новые знания о истории и культуре России, обсудить с другими участниками перспективные формы сотрудничества. Участники также освоили новые навыки и методы, которые помогут привлечь школьников и студентов к патриотической деятельности в разных регионах, как подчеркнул Григорий Гуров, председатель правления "Движения первых".

Про форум "Истоки"

Организатором форума является программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), с поддержкой правительства Псковской области, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Псковского государственного университета. В 2021 году был запущен молодежный историко-культурный форум "Истоки" по поручению президента РФ Владимира Путина, который собрал в городе Печоры Псковской области тысячу участников — от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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