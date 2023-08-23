52 жителя Нижегородской области получили государственные награды

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

На Нижегородской ярмарке прошла торжественная церемония вручения государственных наград 52 жителям Нижегородской области. Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства, данное событие имело место в среду, 23 августа. Среди удостоенных наградами были представители различных сфер, включая промышленность, аграрную деятельность, медицину и культуру.

Звания "Заслуженный врач РФ" были присвоены семи работникам нижегородской клинической больницы имени Семашко. Отдельное внимание было уделено и многодетным семьям. Например, орден "Родительская слава" был вручен супругам Борисовым из Арзамасского округа, которые воспитывают восемь детей.

«Мы воспитываем детей в православной вере, стараемся показывать им пример. Хотим, чтобы наши дети были добрые, честные трудолюбивые, преданные России», — делится многодетная мама Лариса Борисова.

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