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Новосибирский батюшка рассказал о бердянской пастве

1:54
Общество

Иеродиакон Паисий (Павел Коновалов) уже почти четыре месяца исполняет священнические обязанности в Бердянске. Предыдущие одиннадцать лет он посвятил духовной заботе о прихожанах в городе Искитим. Он воспринимает свое новое назначение как долг и призвание, об этом сообщает atas.info.

Новосибирский батюшка рассказал о бердянской пастве
Фото: Николай Максимович is licensed under CC BY 3.0.

"Служение священника в Русской православной церкви можно сравнить с военной службой. Епископ Лука ознакомлен с моим назначением, и он одобрил это решение. У меня был выбор — остаться там, где я был, или отправиться сюда. Однако всем было ясно: в данной ситуации наше присутствие необходимо на земле Запорожья", — поделился отец Паисий.

По приезде в Бердянск священники были встречены с теплотой, а местная администрация оказала готовность предоставить им всё необходимое. Тем не менее, уже в первые дни сибирские священнослужители оказались под обстрелом ракет. На счастье, никто из них не пострадал, однако звуки артиллерийской атаки сильно поразили и напугали.

"Это помогло мне лучше осознать, какие испытания переживают местные жители", — заметил иеродиакон.

Среди задач священников входит духовное поддержание бойцов Вооруженных Сил Украины. Отношение к ним варьируется, но отец Паисий подходит к каждому с добротой.

"На передовой нет атеистов. Кто-то верит в Бога, кто-то придерживается примет и талисманов, связывая с ними свою удачу. Не все из бойцов активно практикующие верующие, но они осознают, что священнослужители несут особый дар. Самое главное — понимать, что совесть и праведные поступки способны спасти тебя", — подчеркнул отец Паисий.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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