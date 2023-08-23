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Болгария давит на ЛУКОЙЛ для продажи крупнейшего завода

3:48
Общество

Болгарское правительство инициировало процедуру досрочного прекращения импорта российской нефти, которая поставляется на нефтеперерабатывающий завод российской компании "ЛУКОЙЛ" недалеко от черноморского города Бургаса. Аналитики считают, что этот шаг направлен на давление на компанию для продажи своего бизнеса в Болгарии.

Болгария давит на ЛУКОЙЛ для продажи крупнейшего завода
Фото: официальный сайт «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас»

Совет безопасности Совета министров Болгарии обсудил потенциальные последствия возможного досрочного прекращения ЕС дерогации на импорт российской нефти и нефтепродуктов морским путём для переработки на Lukoil Neftochim Burgas — крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе на Юго-Востоке Европы.

"Решения по представленным анализам будут приняты на следующем заседании Совета Безопасности и будут предложены правительству", — сообщило правительство.

Для принятия окончательного решения правительство получило информацию от спецслужб и Министерства экономики о том, угрожает ли приостановка импорта российской нефти национальной безопасности страны.

В середине 2022 года Европейская комиссия предоставила Болгарии освобождение от европейского нефтяного эмбарго на Россию, действительное до конца 2024 года. В конце июля стороны, поддерживающие правительство — ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС — представили предложение о его досрочном прекращении, которое, как предполагается, имеет достаточное основание для завершения.

Согласно предложениям, Болгария должна отменить исключение по использованию российской нефти в течение одного месяца после вступления закона в силу. Ожидается, что это произойдет в октябре, так как парламент находится на летнем перерыве.

Однако депутаты оставили открытой возможность продления импорта российской нефти, если Совет безопасности Совета министров сочтет период недостаточным. Затем правительство должно предложить другой срок для утверждения парламентом. Целью этой возможности является избежать кризиса в поставках нефтепродуктов.

В начале августа Болгария захватила контроль над единственным нефтяным портом на своей территории, расположенным недалеко от Бургаса, у "ЛУКОЙЛ".

Давление на россиян

Тем временем Мартин Владимиров, аналитик из Центра изучения демократии (ЦИД), заявил EURACTIV Болгария, что захват нефтяного порта — это "первый шаг, который вызовет более широкий конфликт, и компания продаст свои активы, потому что у него нет интереса не полностью контролировать импорт нефти".

Второй удар заключается в лишении "ЛУКОЙЛ" доступа к дешёвой российской нефти, которая доставляется в Болгарию на танкерах через Черное море.

Российская компания продала свой нефтеперерабатывающий завод в Италии, и Германия захватила активы другой российской нефтяной компании, "Роснефти". Причиной этого стали европейские санкции, наложенные на Россию, включая запрет на импорт и переработку российской нефти.

Болгария является единственной морской страной ЕС с особым исключением для импорта российской нефти, что технически не обосновано, прокомментировал Владимиров.

Это исключение, действительное до конца 2024 года, было получено по запросу кабинета бывшего премьер-министра Кирила Петкова (ПП) с запретом на экспорт нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, на территорию ЕС.

Lukoil Bulgaria является доминирующим игроком на болгарском нефтяном рынке и одной из крупнейших нефтяных компаний в регионе благодаря контролю над

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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