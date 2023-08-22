Вице-премьер Голикова: Смертность в России снизилась на 12,9 процента за первое полугодие

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в первом полугодии 2023 года показатели смертности в стране снизились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Она также отметила, что эти показатели уже выровнялись до уровней, существовавших до пандемии COVID-19.

Фото: government.ru, CC BY 4.0

"За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели", — сказала Голикова во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Это объясняется теми демографическими спадами, которые были в 1990-е годы, но мы надеемся, что тот дополнительный комплекс мер, который мы выработали в соответствии с вашим поручением, свои результаты даст", — отметила Голикова.

Голикова добавила, что с 1 сентября будет начат пилотный проект для оценки эффективности мер, направленных на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации, которые в настоящее время реализуются. Этот проект продлится до конца 2024 года.

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