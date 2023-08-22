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В Москве брошенные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку

1:12
Общество

В Москве будут введены специальные стоянки для арендных и личных самокатов и велосипедов, которые оставляются в неположенных местах и мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. Эту информацию опубликовал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.

В Москве брошенные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку
Фото: Ubahnverleih, CC0

"Арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды. Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — "Московский паркинг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оставленные в неположенных местах арендные и личные транспортные средства создают угрозу травматических случаев и ДТП, а также снижают пропускную способность дорог и тротуаров.

Согласно информации, только владельцы или их представители смогут забирать свою технику с этих специальных стоянок, предоставив соответствующие документы, подтверждающие собственность на каждое транспортное средство.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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