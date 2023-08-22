Яна Поплавская отреагировала на сообщения СМИ об отставке Суровикина: поверили иноагенту

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В российских СМИ начали появляться сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы снят с должности главкома ВКС России. Заявил об этом иноагент Алексей Венедиктов*. Ситуацию прокомментировала известная актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Фото: Вадим Савицкий

"А ведь правда — как это все поверили одному Венедиктову*, хотя все прекрасно знают, кто он такой", — написала она в своём Telegram-канале.

По мнению актрисы, публиковать непроверенную информацию не стоило бы ни одному уважающему себя изданию, пока не появится фактическое подтверждение. Или хотя бы сведения от 100-процентного источника.

"А у нас началось… стыдно, коллеги! Сначала опечаталась, написала "стадно", что тоже верно", — заключила Поплавская.

Добавим, после публикаций в СМИ источник в Минобороны заявил, что генерал Суровикин освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. В самом ведомстве пока официальных комментариев по этому поводу не было.

* включен Минюстом России 22 апреля 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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