Сеть магазинов "Лента" стала покидать город Новосибирск — в чём причина

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Магазины компании "Лента" начинают исчезать из города Новосибирска. За последние несколько месяцев массово закрываются "мини-маркеты" этой сети. Согласно отчетам посетителей Atas.info, точки формата "Мини" пропадают вблизи пяти жилых домов. В их месте появляются магазины "Пятерочка у дома" и "Магнит".

Фото: CC BY-SA 4.0

В Новосибирске "Мини Ленты" были запущены в 2021 году. В городе и его окрестностях было открыто 12 таких магазинов. Однако спустя два года началось массовое закрытие этих магазинов. Согласно интерактивной карте города, в каждом районе обычно можно было встретить по 1-2 "Мини Ленты", но их количество уменьшилось вдвое с начала лета. Теперь осталось всего 24 супермаркета из 25.

Подобные тенденции наблюдаются и в других регионах России. Представители компании говорят, что "мини-точки не соответствуют критериям эффективности" в текущей ситуации.

С другой стороны, конкуренты "Ленты" — сети "Пятерочка" и "Магнит" — продолжают развиваться успешно. Вакантные площади оживают благодаря открытию новых магазинов данных сетей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.