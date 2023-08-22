Лишение прав за фиксацию нарушения камерой — почти реальность

Читатель задал важный вопрос: "Слышал, что в Госдуму поступило предложение лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами. Это действительно так?"
Журнал "За рулем" обратился за комментариями к эксперту в сфере дорожной безопасности Сергею Зиновьеву, редактору журнала "Автомобильный Гид".
Действительно, в последнее время стало актуальным обсуждение поправок к Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации.
Парламент Татарстана подготовил предложения, затрагивающие две категории нарушений, считаемых особенно тяжкими. Речь идет о повторных случаях превышения скорости на 60 км/ч и более (согласно статье 12.9) и о повторных выездах на встречную полосу (в соответствии со статьей 12.15).
Согласно предложениям, представленным в поправках, нарушители, совершившие указанные проступки, могут столкнуться с лишением водительских прав на срок до года.
Важно понимать, что для осуществления этой меры необходимо, чтобы нарушение было зафиксировано сотрудником полиции. В случае, если нарушение обнаружено автоматическими камерами, нарушитель оштрафован на сумму 5000 рублей.
Тем не менее, депутаты выдвигают более радикальное предложение — лишать водительских прав исходя из "показаний" автоматических комплексов. Это предложение объясняется тем, что поймать водителя за повторным превышением скорости на 60 км/ч и более стало невероятно сложно, а размеры штрафов не оказывают должного воспитательного эффекта — нарушения такого рода продолжают увеличиваться.
Представляется логичным, учитывая, что более 90% всех нарушений регистрируются именно автоматическими камерами. Тем не менее, следует помнить, что камеры не способны однозначно установить, кто именно находился за рулем в момент нарушения. Для этого требуется участие инспектора, проверка документов и "ручное" оформление протокола.
Судя по реакции Госдумы, пока рано говорить о внедрении таких мер.
Прежде всего, необходимо создание технически совершенных камер, способных идентифицировать водителя без ошибок. Эффективность системы стоит на вопросе надежности и точности определения виновного лица.
Обсуждение вопроса о лишении водительских прав на основе данных от автоматических камер важно для обеспечения дорожной безопасности и соблюдения законопорядка.
Однако, прежде чем вносить такие изменения в законодательство, необходимо учесть все аспекты, включая техническую состоятельность и справедливость наказания. Будущее на дорогах зависит от грамотного баланса между использованием новых технологий и защитой прав водителей.
Сложно найти водителя, который бы с радостью приветствовал идею об автоматическом лишении водительских прав. Однако вопрос остается открытым: как обеспечить эффективное функционирование системы и справедливое наказание? Время покажет, какие решения будут приняты в будущем и как они повлияют на дорожную безопасность в стране.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.