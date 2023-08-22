Лишение прав за фиксацию нарушения камерой — почти реальность

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Читатель задал важный вопрос: "Слышал, что в Госдуму поступило предложение лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами. Это действительно так?"

Фото: "CCTV camera" by Mike_fleming is licensed under CC BY-SA 2.0.

Журнал "За рулем" обратился за комментариями к эксперту в сфере дорожной безопасности Сергею Зиновьеву, редактору журнала "Автомобильный Гид".

Поправки к КоАП: Взгляд в будущее

Действительно, в последнее время стало актуальным обсуждение поправок к Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации.

Парламент Татарстана подготовил предложения, затрагивающие две категории нарушений, считаемых особенно тяжкими. Речь идет о повторных случаях превышения скорости на 60 км/ч и более (согласно статье 12.9) и о повторных выездах на встречную полосу (в соответствии со статьей 12.15).

Новые нормы и лишение прав: Каковы последствия?

Согласно предложениям, представленным в поправках, нарушители, совершившие указанные проступки, могут столкнуться с лишением водительских прав на срок до года.

Важно понимать, что для осуществления этой меры необходимо, чтобы нарушение было зафиксировано сотрудником полиции. В случае, если нарушение обнаружено автоматическими камерами, нарушитель оштрафован на сумму 5000 рублей.

Опыт и предложения: голоса в Госдуме

Тем не менее, депутаты выдвигают более радикальное предложение — лишать водительских прав исходя из "показаний" автоматических комплексов. Это предложение объясняется тем, что поймать водителя за повторным превышением скорости на 60 км/ч и более стало невероятно сложно, а размеры штрафов не оказывают должного воспитательного эффекта — нарушения такого рода продолжают увеличиваться.

Представляется логичным, учитывая, что более 90% всех нарушений регистрируются именно автоматическими камерами. Тем не менее, следует помнить, что камеры не способны однозначно установить, кто именно находился за рулем в момент нарушения. Для этого требуется участие инспектора, проверка документов и "ручное" оформление протокола.

Будущее и дорожная безопасность

Судя по реакции Госдумы, пока рано говорить о внедрении таких мер.

Прежде всего, необходимо создание технически совершенных камер, способных идентифицировать водителя без ошибок. Эффективность системы стоит на вопросе надежности и точности определения виновного лица.

Заключение: Баланс между справедливостью и безопасностью

Обсуждение вопроса о лишении водительских прав на основе данных от автоматических камер важно для обеспечения дорожной безопасности и соблюдения законопорядка.

Однако, прежде чем вносить такие изменения в законодательство, необходимо учесть все аспекты, включая техническую состоятельность и справедливость наказания. Будущее на дорогах зависит от грамотного баланса между использованием новых технологий и защитой прав водителей.

Кто не боится камер на дорогах?

Сложно найти водителя, который бы с радостью приветствовал идею об автоматическом лишении водительских прав. Однако вопрос остается открытым: как обеспечить эффективное функционирование системы и справедливое наказание? Время покажет, какие решения будут приняты в будущем и как они повлияют на дорожную безопасность в стране.

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