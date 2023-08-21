Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите БРИКС.
Марков рассказал, что президент России не примет участие во встрече стран-участниц БРИКС.
Политолог предположил, что останавливает Путина не угроза ареста по ордеру Гаагского суда, а опасность, исходящая со стороны спецслужб США и Британии.
Он отметил, что самолёту российского лидера придётся преодолеть огромное пространство, где в любой точке может случиться теракт.
Физическое устранение главы РФ, по мнению Маркова, даёт право Западу надеяться на достижение договорённости с новым российским руководством.
Ранее сообщалось, что Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС.
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