Марков рассказал об угрозе для безопасности Путина на саммите БРИКС

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите БРИКС.

Фото: Фото с официального сайта Кремля http://www.kremlin.ru/events/president/trips/71456/photos/71532

Марков рассказал, что президент России не примет участие во встрече стран-участниц БРИКС.

Политолог предположил, что останавливает Путина не угроза ареста по ордеру Гаагского суда, а опасность, исходящая со стороны спецслужб США и Британии.

Он отметил, что самолёту российского лидера придётся преодолеть огромное пространство, где в любой точке может случиться теракт.

Физическое устранение главы РФ, по мнению Маркова, даёт право Западу надеяться на достижение договорённости с новым российским руководством.

Ранее сообщалось, что Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС.

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