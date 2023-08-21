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Шукшина опубликовала пост о крушении "Луны-25": Юра, и всё-таки всё

1:01
Общество

Мария Шукшина разместила в своём Telegram-канале пост о крушение миссии "Луна-25".

Шукшина опубликовала пост о крушении "Луны-25": Юра, и всё-таки всё
Фото: Jin Liwang/Xinhua

В публикации отмечается, что АМС "Луна-25" стала поводом для шутки Илона Маска и темой для упражнения в остроумии мировых СМИ по поводу "лунного фиаско" России.

"Юра, и всё-таки всё", — гласит текст поста.

В тексте делается предположение, что успешный лунный проект должен был стать выгодной "декорацией" перед саммитом БРИКС.

"В итоге же получилась очень жёсткая посадка", — сетует автор публикации, жалуясь на то, что мы проигрываем "индийским инженерам с чалмой на голове".

В посте призывается не посыпать голову лунным пеплом, но и не витать в космосе в отрыве от реальности, где догонять приходится не только США, но и КНР с Индией.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, какой имиджевый ущерб понесла Россия из-за краха миссии "Луна-25".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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