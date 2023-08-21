Мария Шукшина разместила в своём Telegram-канале пост о крушение миссии "Луна-25".
В публикации отмечается, что АМС "Луна-25" стала поводом для шутки Илона Маска и темой для упражнения в остроумии мировых СМИ по поводу "лунного фиаско" России.
"Юра, и всё-таки всё", — гласит текст поста.
В тексте делается предположение, что успешный лунный проект должен был стать выгодной "декорацией" перед саммитом БРИКС.
"В итоге же получилась очень жёсткая посадка", — сетует автор публикации, жалуясь на то, что мы проигрываем "индийским инженерам с чалмой на голове".
В посте призывается не посыпать голову лунным пеплом, но и не витать в космосе в отрыве от реальности, где догонять приходится не только США, но и КНР с Индией.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал, какой имиджевый ущерб понесла Россия из-за краха миссии "Луна-25".
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