Сотрудник МЧС назвал истинные причины гибели людей в коллекторе: дело не в ливне

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Трагедия в Москве, где в подземном коллекторе после дождя погибли люди, вполне предсказуема.

Фото: "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава тренинг-центра "Команда 112" Артур Давыденко назвал все факторы ЧП. А раздолбайство и безразличие были, к сожалению, главными, но не единственными причинами.

"И, естественно, желание подзаработать. Любопытство подростковое, которое ведёт к таким рисковым мероприятиям. И безразличие во многом", — цитирует "Царьград" спасателя.

Запреты данных "экскурсий" не помогут — люди найдут способы их обойти. Нужно, чтобы у организаторов была ответственность за эту услугу, уверен эксперт.

"Квалификацию этих диггеров я оцениваю на единицу. Если вы спускаетесь в какую-то дырку, то у вас должно быть минимум два варианта, как вы будете из этой дырки выбираться, даже если эту дырку завалит", — отметил Давыденко.

И, если такого варианта не было, специалист, предлагающий такие услуги, очень некомпетентный, подытожил спасатель.

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