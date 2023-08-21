Как избавиться от навязчивого ухажёра: психолог перечислила способы

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы столкнулись с навязчивым мужчиной и хотите избавиться от его нежелательного внимания, рекомендуется ясно и отчётливо выразить своё нежелание продолжать общение, но если это не помогает, то психотерапевт Татьяна Клец рекомендует предпринять следующие шаги.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.

Установите границы и не нарушайте их. Будьте последовательны в поддержании этих границ и не поддавайтесь на его нажим или манипуляции.

Избегайте одиночных ситуаций с ним и старайтесь находиться в окружении других людей. Будьте внимательны к своей личной безопасности.

Не отвечайте на его звонки, сообщения или контакты в социальных сетях. Игнорируйте его попытки установить связь.

Обратитесь к доверенным людям, таким как друзья или коллеги, чтобы они могли поддержать вас и помочь в урегулировании ситуации.

Если навязчивое поведение становится запугивающим или угрожающим, обратитесь за помощью к правоохранительным органам.

Важно помнить, что ваша безопасность и комфорт имеют высшее значение. Не стесняйтесь обратиться за помощью и поддержкой в случае необходимости, отмечает эксперт.

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