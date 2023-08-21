Если вы столкнулись с навязчивым мужчиной и хотите избавиться от его нежелательного внимания, рекомендуется ясно и отчётливо выразить своё нежелание продолжать общение, но если это не помогает, то психотерапевт Татьяна Клец рекомендует предпринять следующие шаги.
Важно помнить, что ваша безопасность и комфорт имеют высшее значение. Не стесняйтесь обратиться за помощью и поддержкой в случае необходимости, отмечает эксперт.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.