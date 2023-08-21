Telegram столкнулся с массовыми сбоями в работе

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Согласно информации от DownDetector, возникли проблемы с функционированием мессенджера Telegram.

На данный момент на портале было зарегистрировано более 200 жалоб на неполадки в работе мессенджера. Основная часть пользователей сообщает о недоступности мобильного приложения и проблемах с интернет-соединением.

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