Telegram столкнулся с массовыми сбоями в работе

Согласно информации от DownDetector, возникли проблемы с функционированием мессенджера Telegram.
На данный момент на портале было зарегистрировано более 200 жалоб на неполадки в работе мессенджера. Основная часть пользователей сообщает о недоступности мобильного приложения и проблемах с интернет-соединением.
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.