В Эс-Сувейде демонстранты вышли с требованием к властям остановить рост цен

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В Эс-Сувейде, провинциальном центре на юге Сирии, прошли массовые акции протеста, вызванные увеличением цен на бензин и продукты питания после отмены правительственных субсидий. Сотни демонстрантов требовали улучшения условий жизни, индексации заработной платы и восстановления субсидий на основные товары.

В некоторых районах протестующие, недовольные ростом цен, блокировали дороги, и полиция вмешалась для восстановления движения.

Согласно информации из Asharq Al-Awsat, отмена субсидий на топливо была объявлена 17 августа после указа президента Сирии Башара Асада о повышении зарплаты государственным служащим на 100%. Это привело к значительному подорожанию бензина и базовых товаров.

В декабре 2022 года Эс-Сувейда, которая находится в 90 км к юго-востоку от Дамаска, также стала местом социальных протестов, которые включали беспорядки и разрушения государственных зданий. Во время этих событий произошли столкновения с полицией, один человек погиб и шестеро получили ранения.

Большинство жителей Эс-Сувейды принадлежит к общине горцев-друзов. С началом кризиса в 2011 году местные ополченцы полностью контролировали провинцию. В 2018 году они совместно с сирийской армией провели операцию против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые держали в заложниках 14 женщин и 16 детей.

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