Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Алупки задержан и обвинен в убийстве подростка
В Ниделандах в трёх городах произошли сокрушительные взрывы
Григорий Лепс недавно вызвал споры, назвав русскую культуру "глыбой".
В Госдуме считают, что поправки в закон о Байкале позволят решить проблему отъезда жителей
55-летняя певица Валерия поделилась секретом стройности и похвасталась точеной фигурой
С начала года порядка 900 000 русских туристов побывали в Тайланде
В Польшу доставили первую южнокорейскую РСЗО
Эрдоган объявил о планах переселить жителей из 1,5 миллиона квартир в Стамбуле
Проект "Завтрак в Подмосковье" привлек в свои рестораны более 250 тыс посетителей

"Самокат" создал собственный бренд одежды Arive

Общество

Компания "Самокат" представила свою новую линию одежды под брендом Arive, как сообщает информационный ресурс Shopper's. Эти товары теперь доступны для покупки на онлайн-площадке "Мегамаркет". 

"Самокат" создал собственный бренд одежды Arive
Фото: "Francisco Andaur (Fran Juan DeMarco) + Friend / People Photographing People Photographing People by NewMindSpace, South Street Seaport, NYC / 20090919.10D.54206 / SML" by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сразу на главной странице сайта появилась визуальная подсказка о новом бренде — плашка с названием Arive. Сведения от Роспатента свидетельствуют, что ООО "Умный ритейл", оператор компании "Самокат", получило регистрацию торговой марки Arive 13 июня 2023 года, а затем, 20 июня того же года, было зарегистрировано изображение стилизованной буквы "А". Arive позиционируется как бренд, специализирующийся на базовой одежде.

В ассортимент входят различные предметы гардероба, включая юбки, джинсы, рубашки, футболки, кардиганы и свитеры. Цены на товары начинаются от 1 тысячи 190 рублей. Коллекцию разработали сотрудники компании "Самокат" без участия внешних дизайнеров, подтвердил Антон Адасько, руководитель продукта Arive. Продукция производится как в России, так и в Турции.

На данный момент коллекции Arive представлены только на платформе "Мегамаркет", и компания не планирует расширять свое присутствие на других электронных торговых площадках. Стоит отметить, что как "Самокат", так и "Мегамаркет" находятся под управлением "Сбера".

Генеральный директор Infoline, Иван Федяков, поделился в интервью с РБК, что данное решение направлено на увеличение оборота компании и повышение ее прибыльности. На сегодняшний день многие представители сферы e-grocery, включая и "Самокат", работают в убыток.

Например, за прошлый год выручка "Самоката" составила 68,2 миллиарда рублей, при чистом убытке в размере 10,7 миллиарда рублей. Федяков подчеркнул, что выбор сегмента для бизнеса не слишком оптимален, поскольку конкуренция в данной области остается высокой, несмотря на уход зарубежных игроков.

В марте было объявлено о запуске трех офлайн-магазинов в областях, где до сих пор не оказывается доставка — в Егорьевске (Московская область), Всеволжске и Киришах (Ленинградская область).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как за год изменилась одежда, которую мы можем купить? / Редакция
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Жительница Омска погибла, торопясь увидеть покончившего с собой мужа
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Театр военных действий осенью: "Осталось две недели"
Последние материалы
Самый мемный пес покинул этот мир: Поклонники Чимса скорбят
Британским чиновникам запретили называть Россию "враждебным государством". Что случилось?
Российский турист, вернувшись из Турции, посоветовал россиянам туда сейчас не ездить
В Москве водитель каршеринга полтора километра вёз на капоте инспектора ДПС
В Красноярске ребенок вылетел из окна пятиэтажного дома
Китайский сопредседатель комитета дружбы: молодежь КНР и РФ призвана способствовать культурным обменам
Россиянам показали новую версию "Москвича"
"Я — легенда": Трамп назвал причину, по которой не будет дебатировать с конкурентами на выборах
11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду в Москве
В турецком отеле у россиян украли деньги и обвинили их в случившемся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников