"Самокат" создал собственный бренд одежды Arive

Компания "Самокат" представила свою новую линию одежды под брендом Arive, как сообщает информационный ресурс Shopper's. Эти товары теперь доступны для покупки на онлайн-площадке "Мегамаркет".

Фото: "Francisco Andaur (Fran Juan DeMarco) + Friend / People Photographing People Photographing People by NewMindSpace, South Street Seaport, NYC / 20090919.10D.54206 / SML" by See-ming Lee (SML) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сразу на главной странице сайта появилась визуальная подсказка о новом бренде — плашка с названием Arive. Сведения от Роспатента свидетельствуют, что ООО "Умный ритейл", оператор компании "Самокат", получило регистрацию торговой марки Arive 13 июня 2023 года, а затем, 20 июня того же года, было зарегистрировано изображение стилизованной буквы "А". Arive позиционируется как бренд, специализирующийся на базовой одежде.

В ассортимент входят различные предметы гардероба, включая юбки, джинсы, рубашки, футболки, кардиганы и свитеры. Цены на товары начинаются от 1 тысячи 190 рублей. Коллекцию разработали сотрудники компании "Самокат" без участия внешних дизайнеров, подтвердил Антон Адасько, руководитель продукта Arive. Продукция производится как в России, так и в Турции.

На данный момент коллекции Arive представлены только на платформе "Мегамаркет", и компания не планирует расширять свое присутствие на других электронных торговых площадках. Стоит отметить, что как "Самокат", так и "Мегамаркет" находятся под управлением "Сбера".

Генеральный директор Infoline, Иван Федяков, поделился в интервью с РБК, что данное решение направлено на увеличение оборота компании и повышение ее прибыльности. На сегодняшний день многие представители сферы e-grocery, включая и "Самокат", работают в убыток.

Например, за прошлый год выручка "Самоката" составила 68,2 миллиарда рублей, при чистом убытке в размере 10,7 миллиарда рублей. Федяков подчеркнул, что выбор сегмента для бизнеса не слишком оптимален, поскольку конкуренция в данной области остается высокой, несмотря на уход зарубежных игроков.

В марте было объявлено о запуске трех офлайн-магазинов в областях, где до сих пор не оказывается доставка — в Егорьевске (Московская область), Всеволжске и Киришах (Ленинградская область).

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