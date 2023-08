Суд отказался менять группу инвалидности пермскому стрелку

Суд в Свердловском районе Перми отклонил запрос о переводе Тимура Бекмансурова, который совершил инцидент с выстрелами в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), с третьей группы инвалидности на вторую. Информация об этом появилась в сообщении агентства РИА Новости.

Фото: "Court Gavel - Judge's Gavel - Courtroom" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.