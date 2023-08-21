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Суд отказался менять группу инвалидности пермскому стрелку

Общество

Суд в Свердловском районе Перми отклонил запрос о переводе Тимура Бекмансурова, который совершил инцидент с выстрелами в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), с третьей группы инвалидности на вторую. Информация об этом появилась в сообщении агентства РИА Новости.

Суд отказался менять группу инвалидности пермскому стрелку
Фото: "Court Gavel - Judge's Gavel - Courtroom" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врачи медико-социальной экспертизы (МСЭ) заявили, что не обнаружено достаточных оснований для смены статуса инвалидности. Специалисты в ходе экспертизы изучили характер нарушений функций организма, имевшихся у стрелка на момент проведения освидетельствования в ноябре 2022 года, а также степень их проявления и влияние на его повседневную жизнь. Они также оценили, были ли достаточные основания для признания его инвалидом и в таком случае, какой группы инвалидности.

С другой стороны, сам Бекмансуров настаивает на том, что третья группа инвалидности не отражает полностью его состояние. Он подал иск к МСЭ в конце 2022 года. Суд весной принял решение о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы и временно приостановил рассмотрение дела до ее завершения.

По мнению источника агентства, запрос на перевод на вторую или первую группу инвалидности часто связан с попытками получить более высокую пенсию, предоставляемую в случае такого статуса.

Апелляционный суд в июне подтвердил пожизненный приговор, вынесенный в отношении Бекмансурова. Защита просила о смягчении наказания, учитывая его полное признание вины, раскаяние и сотрудничество с следствием.

В сентябре 2021 года Бекмансуров взял оружие и открыл стрельбу на территории Пермского университета. На момент происшествия ему было 19 лет.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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