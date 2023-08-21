В России вводится новая система получения водительских прав

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 апреля 2024 года в РФ меняются правила получения водительских удостоверений.

Фото: "Водитель." by Michael Chernetsov is licensed under CC BY 2.0.

Нововедения коснутся тех, кто получил российское гражданство или вид на жительство в РФ. Им предписывается в течение года поменять удостоверения иностранного образца на российские права.

Ранее юрист Асад Юсуфов прокомментировал нововведение о платных вызовах скорой помощи с 1 сентября.

Обладателям категорий M, A и B, а также подкатегорий A1 и B1 придётся пройти лишь теоретический экзамен, а водителям грузовиков и автобусов нужно будет снова отучиться и сдать экзамен по вождению. В противном случае нарушителей ждёт штраф до 15 тысяч рублей.

Юрист Евгений Коровин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что данные правила не распространяются на жителей Белоруссии. Им разрешается пользоваться правами, полученными в республике.

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