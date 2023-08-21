С 1 апреля 2024 года в РФ меняются правила получения водительских удостоверений.
Нововедения коснутся тех, кто получил российское гражданство или вид на жительство в РФ. Им предписывается в течение года поменять удостоверения иностранного образца на российские права.
Ранее юрист Асад Юсуфов прокомментировал нововведение о платных вызовах скорой помощи с 1 сентября.
Обладателям категорий M, A и B, а также подкатегорий A1 и B1 придётся пройти лишь теоретический экзамен, а водителям грузовиков и автобусов нужно будет снова отучиться и сдать экзамен по вождению. В противном случае нарушителей ждёт штраф до 15 тысяч рублей.
Юрист Евгений Коровин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что данные правила не распространяются на жителей Белоруссии. Им разрешается пользоваться правами, полученными в республике.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.