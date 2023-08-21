Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Темпераментный испанец из Аликанте похитил любовника жены, раздел и унизил его
Зеленский признался, что ВСУ приходится очень сложно в ходе контрнаступления
Геймерам представили забавную электробритву от Razer
Суд Мичигана поддержал фермера, отказавшегося проводить однополые свадьбы в своем саду
Двое жителей из Ртищева стали уголовниками из-за кроликов
Полиция Морозовска раскрыли подпольную фабрику табачной продукции
Телеведущая Елена Летучая в бикини снялась на Мальдивах
Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации
Университет Юты рассказал о роли метана в истории климатических изменений на Земле

Марков прокомментировал визит Абрамовича в Москву: оператор мирных сделок

1:13
Общество

Сергей Марков объяснил, почему российские патриоты видят угрозу в приезде Романа Абрамовича в Россию.

Марков прокомментировал визит Абрамовича в Москву: оператор мирных сделок
Фото: Официальный канал Абрамовича в Телеграм https://t.me/roman_abramovich

Марков отметил, что представители патриотического сообщетсва РФ негодуют по поводу приезда олигарха Абрамовича в Москву, так как опасаются предательства с его стороны.

Патриоты, по словам политолога, видят в миллиардере предвестника мирных сделок, которые якобы заставят Россию пойти на позорные уступки Западу.

"Они считают, что именно Абрамович является оператором всех мирных сделок, которые, как считают российские патриоты, суть обман со стороны Запада и позор России и ведёт к поражению России позорным путём уступок", — объяснил Марков.

Политический эксперт напомнил, что Роман Абрамович перевозил на своём самолёте азовцев*, кормил их деликатесами и дарил дорогие гаджеты.

Ранее сообщалось, что Канада приступила к аресту и конфискации имущества Романа Абрамовича.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене

Артист покинул Россию и проживает в Израиле.

Актер Анатолий Белый рассказал о реакции жены на решение об эмиграции
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Подруга рассказала о последней смс погибшего в коллекторе Москвы
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
Полиция Морозовска раскрыли подпольную фабрику табачной продукции
Телеведущая Елена Летучая в бикини снялась на Мальдивах
Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации
Университет Юты рассказал о роли метана в истории климатических изменений на Земле
В Тюменской области заключенный заказал в колонию наркотик
Китайские автомобили Chery будут собирать в России
Генерал Скшипчак обратил внимание на массовый отъезд украинцев из страны из-за отказа Зеленского от мира с РФ
Американский ютубер спалил свой Ferrari, проверяя его прочность на кукурузном поле
Повышение инфляции в Греции: Рост тарифов на топливо и продукты питания
Эстония построит электронную стену с границей РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников