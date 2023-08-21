Марков прокомментировал визит Абрамовича в Москву: оператор мирных сделок

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Сергей Марков объяснил, почему российские патриоты видят угрозу в приезде Романа Абрамовича в Россию.

Фото: Официальный канал Абрамовича в Телеграм https://t.me/roman_abramovich

Марков отметил, что представители патриотического сообщетсва РФ негодуют по поводу приезда олигарха Абрамовича в Москву, так как опасаются предательства с его стороны.

Патриоты, по словам политолога, видят в миллиардере предвестника мирных сделок, которые якобы заставят Россию пойти на позорные уступки Западу.

"Они считают, что именно Абрамович является оператором всех мирных сделок, которые, как считают российские патриоты, суть обман со стороны Запада и позор России и ведёт к поражению России позорным путём уступок", — объяснил Марков.

Политический эксперт напомнил, что Роман Абрамович перевозил на своём самолёте азовцев*, кормил их деликатесами и дарил дорогие гаджеты.

Ранее сообщалось, что Канада приступила к аресту и конфискации имущества Романа Абрамовича.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.