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Галкин* высказал соболезнования жителям Чернигова: Напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине

1:00
Общество

Максим Галкин* написал объёмный пост в своём микроблоге, посвящённый трагедии в Чернигове.

Галкин* высказал соболезнования жителям Чернигова: Напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине
Фото: "Максим Галкин на Laima Rendez Vous Jurmala 2017" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Шоумен высказал сожеление по поводу погибших жителей Чернигова. Особенно супругу Аллы Пугачёвой стало жалко умершую девочку, которая "больше не улыбнётся".

"Соболезнование жителям Чернигова", — написал артист.

Он упрекнул "тётей с кошечками, любящих мамочек и бабушек с геранью", предвидя от них порцию критики.

"Сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей", — написал Галкин.

Артист не ошибся, скоро под его постом появились подобные комментарии.

Шоумена обвинили в том, что он не высказался по поводу гибели семьи на Крымском мосту, а также о смертях жителей Донбасса.

Ранее Алексей Арестович* обвинил власти Украины в нарушении принципов безопасности, которые привели к гибели мирных жителей в Чернигове.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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