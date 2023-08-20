Максим Галкин* написал объёмный пост в своём микроблоге, посвящённый трагедии в Чернигове.
Шоумен высказал сожеление по поводу погибших жителей Чернигова. Особенно супругу Аллы Пугачёвой стало жалко умершую девочку, которая "больше не улыбнётся".
"Соболезнование жителям Чернигова", — написал артист.
Он упрекнул "тётей с кошечками, любящих мамочек и бабушек с геранью", предвидя от них порцию критики.
"Сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей", — написал Галкин.
Артист не ошибся, скоро под его постом появились подобные комментарии.
Шоумена обвинили в том, что он не высказался по поводу гибели семьи на Крымском мосту, а также о смертях жителей Донбасса.
Ранее Алексей Арестович* обвинил власти Украины в нарушении принципов безопасности, которые привели к гибели мирных жителей в Чернигове.
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