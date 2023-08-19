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Эксперт рассказала, что не стоит делать при встрече с бродячей собакой

1:56
Общество

Случаи, когда бродячие собаки нападают на людей, не редкость в России. При этом не все знают, как правильно вести себя с беспризорными псами. Лайфхаками с читателями Pravda.Ru поделилась зоопсихолог Елизавета Орехова.

Эксперт рассказала, что не стоит делать при встрече с бродячей собакой
Фото: архив

Эксперт отмечает, что при встрече с бродячей собакой надо вести себя как обычно. Не стоит ускоряться, смотреть на собаку в упор или идти напрямую. Дайте важный сигнал собаке, что вы идете с мирными намерениями. Если вы хотите пообщаться, убедитесь, что собака также проявляет инициативу познакомиться с вами.

"Не протягивайте руки к собаке. Дайте ей возможность обнюхать вас. Не стоит гладить собаку по морде, для поглаживаний лучше выбрать спину, бока или шею. Если собака не просит продолжать (не тыкается мордочкой в руку, например), не нужно настаивать. Не нависайте над животным, присядьте на корточки. Нависание — сигнал угрозы", — отмечает эксперт.

Когда собака часто облизывает морду, отворачивается, зевает, нюхает землю, она сигнализирует о своем напряжении. В этом случае лучше прекратить контакт.

"Если собака скалится, рычит, делает выпады, нужно незамедлительно уйти. Животное, которое настроено агрессивно, можно припугнуть палкой или камнем, но ни в коем случае не причинять физического вреда. Если собака уже напала, увы, в этом случае решить вопрос с минимальными потерями поможет лишь электрошокер или газовый баллончик", — резюмирует эксперт.

Если вы не готовы общаться с собакой, которая двигается в вашу сторону, спокойно удаляйтесь без резких движений и криков. Помните, что нападение собаки — это чаще всего результат самозащиты. У здоровой собаки нет цели кусать людей.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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