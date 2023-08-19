Психолог Чеснокова назвала характерные черты альфонса

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Альфонсы — прекраснейшие манипуляторы, они даже не придумывают особых уловок, у них все органично получается, на автомате. В качестве "добычи" альфонсы выбирают женщин определенных категорий, на которых могут распространить своё влияние, отмечает психолог Оксана Чеснокова.

Фото: архив

Альфонсы — частая "болезнь" женщин и девушек под кодовым названием "я сама". Они живут по принципу "был бы милый рядом", а я уж сама и заработаю, и прокормлю, и одену, и обую. Альфонсы манипулируют своими жертвами, говоря им:

"ты же не продажная",

"ты же не меркантильная",

"я бы весь мир для тебя…… Но пока займи на маршрутку".

"Еще альфонсы любят женщин-простушек и играют на чувстве: "никто тебя не любил, а я полюбил, но сейчас вот беда у меня, но твоей помощи мне не надо…". И дамы готовы за эти лживые, но сладкие речи брать кредиты, продавать драгоценности, лишь бы любимый был спасен. Это тоже определенный психотип женщин-спасателей", — рассказывает специально для Pravda.Ru психолог.

Есть ли вариант обезопасить себя от альфонса? Безусловно, есть, но есть ли у женщин такое желание — это уже другой вопрос.

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