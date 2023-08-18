В Новосибирском пансионате для пожилых царит антисанитария и голод

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Родственники постояльцев частного пансионата в Калининском районе Новосибирска пожаловались в Следственный комитет региона на плохие условия. Началась проверка, пишет atas.info.

Фото: "Last station nursing home" by ulrichkarljoho is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пенсионеры рассказывали своим родственникам, что их практически не кормят, не выдают шампуни, гели и даже мыло. Также, с их слов, кругом царит антисанитария.

По факту изложенного в социальных сетях следователи начали проводить предварительное расследование. Они посетят частный пансионат и проверят все условия.

Напомним, ранее в Новосибирске в поле зрения властей и правоохранителей попал другой частный пансионат «Рэмели», в котором начали часто происходить случаи смертей пожилых постояльцев. На их телах обнаруживались следы побоев.

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