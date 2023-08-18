В России гипермаркеты OBI получат новое название - Domus

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно информации, предоставленной президентом Союза торговых центров Булатом Шакировым, гипермаркеты строительных материалов OBI планируют изменить свое название на Domus с началом осени.

"Принято решение назвать Domus с осени.", — поделился Булат Шакиров.

Компания "Синдика", управляющая сетью OBI в России с апреля 2023 года, в настоящее время отказывается от комментариев относительно заявки на товарный знак и планов по смене названия. Однако Марина Малахатько, старший директор консалтинговой компании CORE. XP, уточнила, что изменение названия сети — это одно из условий, предъявляемых новыми владельцами после того, как немецкий бренд OBI покинул российский рынок.

Сейчас заявка на регистрацию товарного знака Domus находится на этапе формальной экспертизы. Эту заявку подала одна из дочерних компаний сети OBI в России — "ОБИ Франчайзинговый центр".

Компания "Синдика", основанная бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым, занимает 11-е место в рейтинге "Короли российской недвижимости" по версии журнала Forbes. В 2022 году её выручка от аренды составила $160 млн.

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