Депутат Госдумы спрогнозировал полное импортозамещение в авиапарке РФ к 2030 году

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиационная отрасль России имеет все шансы до 2030 года полностью заменить импортные самолёты отечественными аналогами, заявил Владимир Гутенёв, глава Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, в интервью "Парламентской газете".

Фото: "Delta 'Thank You' Plane" by DeltaNewsHub is licensed under CC BY 2.0.

По мнению Гутенёва, в ближайшей перспективе планируется ввести в массовое производство модернизированный Ил-96-400М с обновленным двигателем и улучшенным салоном. Затем следуют узкофюзеляжный Ту-214, МС-21 с российским двигателем ПД-14, а также турбовинтовые "Байкал" и "Ладога".

"Я думаю, что к 2030 году мы полностью завершим переход на отечественные самолеты. Я большие надежды возлагаю на Воронежское авиастроительное предприятие, которое строит Ил-96. Он будет выходить в новой модернизации 400 М. К тому же сейчас мы видим значительные успехи отечественного двигателестроения в области авионики. Причем это не импортозамещение, целый ряд важных узлов и агрегатов имеют характеристики лучше, чем у зарубежных компаний", — отметил Гутенёв.

Он выразил уверенность, что переход на отечественные самолёты не повлечёт за собой рост цен на авиабилеты. Тем не менее возможно равномерное повышение стоимости "определённых услуг". В то же время рост цен на билеты, если и произойдет, будет протекать более плавно — по сравнению с импортными аналогами, по мнению депутата.

В июле первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил о приоритетности независимой российской авиационной промышленности перед затратами на её поддержание, подчеркнув, что государство будет продолжать оказывать субсидии данной сфере.

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