Авиационная отрасль России имеет все шансы до 2030 года полностью заменить импортные самолёты отечественными аналогами, заявил Владимир Гутенёв, глава Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, в интервью "Парламентской газете".
По мнению Гутенёва, в ближайшей перспективе планируется ввести в массовое производство модернизированный Ил-96-400М с обновленным двигателем и улучшенным салоном. Затем следуют узкофюзеляжный Ту-214, МС-21 с российским двигателем ПД-14, а также турбовинтовые "Байкал" и "Ладога".
"Я думаю, что к 2030 году мы полностью завершим переход на отечественные самолеты. Я большие надежды возлагаю на Воронежское авиастроительное предприятие, которое строит Ил-96. Он будет выходить в новой модернизации 400 М. К тому же сейчас мы видим значительные успехи отечественного двигателестроения в области авионики. Причем это не импортозамещение, целый ряд важных узлов и агрегатов имеют характеристики лучше, чем у зарубежных компаний", — отметил Гутенёв.
Он выразил уверенность, что переход на отечественные самолёты не повлечёт за собой рост цен на авиабилеты. Тем не менее возможно равномерное повышение стоимости "определённых услуг". В то же время рост цен на билеты, если и произойдет, будет протекать более плавно — по сравнению с импортными аналогами, по мнению депутата.
В июле первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил о приоритетности независимой российской авиационной промышленности перед затратами на её поддержание, подчеркнув, что государство будет продолжать оказывать субсидии данной сфере.
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