Авиационная отрасль России имеет все шансы до 2030 года полностью заменить импортные самолёты отечественными аналогами, заявил Владимир Гутенёв, глава Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, в интервью "Парламентской газете".

Фото: "Delta 'Thank You' Plane" by DeltaNewsHub is licensed under CC BY 2.0.