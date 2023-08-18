"Царьград": в одиночку против 50 стран — секрет русского чуда поражает Запад

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

На выставке "Армия-2023" прошёл круглый стол, который посвятили "ментальной войне". Собравшиеся крупнейшие аналитики говорили о стратегии победы над Западом в мировом масштабе, а не только на СВО.

Фото: Сайт Минобороны РФ

Главный бой сегодня идёт за умы, а без ядерного оружия выиграть его невозможно. Интеллектуальная напряжённость дискуссий на мероприятии была весьма высокой.

Например, основатель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов бескомпромиссно отметил, что РФ всегда за ценности всех цивилизаций и религий, кроме либеральной.

"Растёт угроза глобальной войны. Нужно говорить всем, каким мы хотим сделать мир. Запад уничтожает в человека Бога. Мы должны поднять знамя нового гуманизма. Смысл жизни человека — в служении. Мы за соборность", — заявил он.

Политолог Дмитрий Саймс в свою очередь отметил, что Российская Федерация успешно противостоит коалиции 50 стран. И это он назвал "обыкновенным чудом" и реальностью, с которой на Западе начали считаться. Но стратегия Запада — исключить ядерное оружие из баланса сил. Так он хочет лишить РФ статуса великой военной державы, пишет "Царьград".

"Россия должна заставить считаться со своими возможностями и "повысить цену для коллективного Запада". С этим согласны все, кого я знаю в России и в Вашингтоне", — подытожил Саймс.

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