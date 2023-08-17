Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за курения на балконе

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские граждане могут столкнуться с возможностью лишения свободы за курение на своих балконах. Об этом напомнил адвокат Вячеслав Климов из адвокатского бюро Asterisk.

Фото: "Smoking" by Mussi Katz is marked with CC0 1.0.

Согласно его объяснению, курение внутри собственной жилплощади и даже на личной балконной площадке не запрещено. Однако нарушителям грозит ответственность, если они выбрасывают окурки и пепел, что может вызвать пожар и угрожать жизни и имуществу других людей.

Важно отметить, что даже дым от курения не должен попадать к соседям, иначе курильщику также может грозить юридическая ответственность. Адвокат Александра Веремьева добавила, что жильцы обязаны уважать права и интересы соседей, а также соблюдать пожарные и санитарные нормы.

В случае жалоб на недобросовестных курильщиков, россияне могут обратиться в полицию, Роспотребнадзор, Госпожнадзор или органы жилищного надзора. Однако, согласно Климову, привлечение нарушителя к ответственности на практике может быть сложным.

Климов советует тем, кто сталкивается с подобной ситуацией, попробовать разрешить ее путем диалога с соседом-курильщиком. Он также рекомендует сохранить доказательства нарушения, такие как фотографии или видеозаписи.

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Теперь штраф можно получить даже за курение на собственном балконе