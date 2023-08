Your browser does not support the audio element.

Украинка Лесевная Станислава, ранее известная как Станислава Литвиненко, решила изменить свое отчество на матроним, приняв имя Лесеевна. Информацию о данном событии опубликовала Lenta.ru.

Фото: "Women" by be creator is licensed under CC BY 2.0.