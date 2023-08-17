На Украине появилась первая девушка, заменившая отчество на матроним

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинка Лесевная Станислава, ранее известная как Станислава Литвиненко, решила изменить свое отчество на матроним, приняв имя Лесеевна. Информацию о данном событии опубликовала Lenta.ru.

Фото: "Women" by be creator is licensed under CC BY 2.0.

Мать 16-летней жительницы Киева Леся Литвиненко поделилась тем, что ее дочь, возможно, стала первой женщиной в Украине, вписавшей в свидетельство о рождении "женское отчество".

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская выразила свою озабоченность тем, что боевые действия на территории страны могут негативно повлиять на психическое здоровье населения.

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