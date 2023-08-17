В Свердловской области будут преподавать башкирский язык в школах

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Преподавание башкирского языка стартует в учебных заведениях Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики данного региона.

Фото: Guido Kirchner/dpa

Образовательные учреждения этого региона, где дети захотят освоить башкирский язык, будут снабжены необходимыми учебниками и методическими пособиями. Министерство образования и науки Республики Башкортостан оказывает поддержку уральским школам в научно-методическом сопровождении процесса изучения и преподавания башкирского языка и литературы. Это включает в себя создание контрольных материалов для итоговой аттестации и заданий для олимпиады, проведение курсов повышения квалификации и языковой подготовки для педагогов по преподаванию башкирского языка.

Соответствующее соглашение было подписано в ходе всероссийского совещания руководителей исполнительных органов власти, занимающихся управлением в области образования. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов и министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин стали участниками этой подписи.

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