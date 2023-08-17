После обысков у участников движения "Голос”*, которое занимается наблюдением за выборами, на сопредседателя организации Григория Мельконьянца завели уголовное дело.
Мельконьянца обвиняют в организации работы "нежелательной организации", деятельность которых запрещена в России.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", обыски у участников движения "Голос"*, которое занималось борьбой с фальсификациями выборов, прошли во многих крупных городах России.
Сопредседатель движения Станислав Андрейчук связывает активность силовиков с предстоящими в России выборами.
* В 2021 году движение "Голос" Минюст признал иноагентом.
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