Политолог Сергей Марков перечислил четыре разновидности граждан РФ в зависимости от того, как они относятся к проведению спецоперации на Украине.
Марков рассказал, что на Форуме "Армии концепция России" прозвучала мысль о том, что россиян можно разделить на 4 категории. Автором концепции явяется вице президента РАСО Евгения Стулова.
В первую категорию были отнесены те жители России, которые воюют, а также члены их семей. Они желают победы РФ в СВО.
Ко второй категории относится глубинная Россия, которая просто пытается выжить.
Третья группа — это столичные жители, которые стараются не замечать СВО и мечтают о снятии с России санкций.
К четвёртой категории относится "Россия уехавшая". Имются в виду уехавшие за границу россияне, а также те, кто ушёл "во внутреннюю эмиграцию".
"Они ждут победы Запада над Россией", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков не согласился со словами Дмитрия Медведева о мотивах Запада продолжать военный конфликт на Украине.
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