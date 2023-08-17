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Марков разделил россиян на 4 категории по принципу их отношения к СВО

Общество

Политолог Сергей Марков перечислил четыре разновидности граждан РФ в зависимости от того, как они относятся к проведению спецоперации на Украине.

Марков разделил россиян на 4 категории по принципу их отношения к СВО
Фото: "Митинг 6 мая 2013 (8 of 10).jpg" by andreyshabaev is licensed under CC BY 2.0.

Марков рассказал, что на Форуме "Армии концепция России" прозвучала мысль о том, что россиян можно разделить на 4 категории. Автором концепции явяется вице президента РАСО Евгения Стулова.

В первую категорию были отнесены те жители России, которые воюют, а также члены их семей. Они желают победы РФ в СВО.

Ко второй категории относится глубинная Россия, которая просто пытается выжить.

Третья группа — это столичные жители, которые стараются не замечать СВО и мечтают о снятии с России санкций.

К четвёртой категории относится "Россия уехавшая". Имются в виду уехавшие за границу россияне, а также те, кто ушёл "во внутреннюю эмиграцию".

"Они ждут победы Запада над Россией", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков не согласился со словами Дмитрия Медведева о мотивах Запада продолжать военный конфликт на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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