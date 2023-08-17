Член СПЧ Кабанов рассказал, что критерии семей защитят кредитную амнистию от злоупотреблений

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Инициатива кредитной амнистии для многодетных семей является правильной, однако оно требует доработки и установления чётких критериев для тех, кто может под неё подпасть, чтобы исключить возможные случаи злоупотребления. Такое мнение выразил член Совета по правам человека при президенте России и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью с Телеканалом "360".

Фото: "Credit" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт пояснил, что существует риск того, что некоторые люди создают обстоятельства специально, чтобы воспользоваться невозвратными кредитами. Поэтому необходимо тщательно определить критерии для тех семей, которые смогут воспользоваться списанием долгов по займам. Кабанов подчеркнул, что это правило не должно распространяться на асоциальные семьи, которые намеренно не выплачивают потребительские кредиты.

"У нас есть разные семьи. Есть такие, которые состоят на учёте как неблагополучные, есть многодетные семьи мигрантов. Есть те, кто незаконно обналичивает материнский капитал. Поэтому нужно заключение социальных служб, что это нормальная семья, которая попала в сложную ситуацию", — пояснил Кабанов.

Идею кредитной амнистии для многодетных семей поддержала Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению. Она предложила ввести одноразовое списание долгов по займам для семей, потерявших доход по причинам, не зависящим от них.

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