Дипфейковый бывший президент Украины Пётр Порошенко, сидя "в окопе", рассказывает о непростой ситуации в зоне боевых действий.
Он выложил видеоролик, где как рассказывает о звуках взрывов — и это "работает артиллерия и реактивные системы залпового огня ВСУ". Но видно, что это обычный монтаж, причём очень неумело сделанный.
Даже украинский сегмент Интернет потешается над ним, сообщает в своём Telegram-канале издание "Украина.ру".
"Ни Голливуд, ни Болливуд не снимают таких боевиков, как пиарщики Порошенко. Герой отражает атаку русских на "хромакее". А ленивый монтажёр склеивает это "на все деньги", — отмечает портал.
Пиар-батальон бывшего главы Украины так и не научился в фотошоп — хотя бы автомат дали ему правильно в руки, подытожило издание.
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