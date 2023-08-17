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Порошенко "в окопе на фронте" насмешил даже украинцев

0:54
Общество

Дипфейковый бывший президент Украины Пётр Порошенко, сидя "в окопе", рассказывает о непростой ситуации в зоне боевых действий.

Порошенко "в окопе на фронте" насмешил даже украинцев
Фото: "Petro Poroshenko 2014 presidential inauguration 07" by The Presidential Administration of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Он выложил видеоролик, где как рассказывает о звуках взрывов — и это "работает артиллерия и реактивные системы залпового огня ВСУ". Но видно, что это обычный монтаж, причём очень неумело сделанный.

Даже украинский сегмент Интернет потешается над ним, сообщает в своём Telegram-канале издание "Украина.ру".

"Ни Голливуд, ни Болливуд не снимают таких боевиков, как пиарщики Порошенко. Герой отражает атаку русских на "хромакее". А ленивый монтажёр склеивает это "на все деньги", — отмечает портал.

Пиар-батальон бывшего главы Украины так и не научился в фотошоп — хотя бы автомат дали ему правильно в руки, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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