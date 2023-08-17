Названы причины, почему самолеты окрашены в белый цвет

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Цветовая гамма белого на пассажирских самолётах имеет гораздо больше значений, чем просто эстетическая гармония. Помимо визуальной привлекательности, этот выбор обусловлен рядом практических польз. Экономия, эффективность и безопасность являются главными факторами, вдохновившими на такую окраску. Исследуем более подробно основные аспекты этой темы, основываясь на материалах портала The Mirror.

Фото: Vivan755

Эксперты подчеркивают, что белый цвет значительно облегчает выявление дефектов и потенциальных проблем на поверхности самолётов. На белой краске легко замечать трещины, вмятины или следы масла. Это облегчает работу техническим специалистам и пилотам, позволяя более эффективно поддерживать воздушные суда в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасность полётов. Также белоснежный фюзеляж способствует выявлению самолётов в небе, уменьшая риск столкновения с птицами. Важно отметить, что белый цвет также доказал свою эффективность в поисково-спасательных операциях, способствуя более высокой видимости и, как следствие, спасению жизней туристов.

Тем не менее, следует понимать, что цветной окраска также не делает самолёты менее безопасными. Регулирующие органы в области гражданской авиации подтвердили, что цвет не влияет на безопасность полётов и не создаёт дополнительных рисков.

Профессор аэронавтики Р. Джон Хансман подчеркивает, что разнообразие цветов не представляет проблему, поскольку с течением времени краска все равно подвергается воздействию окружающей среды и потускнеет.

Помимо практичных причин, стоимость покрытия также играет важную роль. Окраска самолётов — это затратная процедура. Даже перекраска среднего по размерам авиалайнера может обойтись авиакомпании в большие деньги. Каждый слой краски прибавляет к весу, что, в свою очередь, требует больше топлива для полёта. Для примера, компания Boeing ранее утверждала, что всего лишь 544 кг дополнительного веса соответствуют весу восьми взрослых пассажиров.

Кроме того, белоснежная окраска значительно повышает комфорт полёта, отражая солнечные лучи и предотвращая перегрев салона. Профессор Хансман отмечает, что основная цель выбора белого или светлого оттенка состоит в том, чтобы отразить солнечный свет и снизить тепловое воздействие и потенциальный риск от солнечной радиации.

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Почему самолеты красят в белый?