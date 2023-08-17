Россияне пенсионного возраста не должны платить налог с доходов, полученных от сдачи жилплощади в аренду, предложил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
В настоящее время, напомнил он, пенсионеры в России обязаны отдать налоговой 13% от полученной суммы.
"Для многих пожилых людей сдача недвижимости является "второй пенсией", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.
Чернышов подчеркнул, что эта небольшая сумма не ляжет тяжким бременем на бюджет страны, а станет благодарностью пенсионерам "за их труд в течение всей жизни".
Ранее российский депутат назвал Центробанк "главным вредителем России" после резкого повышения ключевой ставки.
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