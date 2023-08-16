Шукшина произнесла речь на открытии памяника "богоданному" Сталину, заступнику Церкви

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Мария Шукшина произнесла речь на открытии памятника Иосифу Сталину. Она рассказала, почему вождя народов называли богоданным.

Фото: "Ворошилов, Сталин, Вершинин" by не указан is licensed under CC BY 4.0.

Актриса считает, что антисталинисты ненавидят Сталина, так как он противостоял русофобам.

"Сталин фактически прекратил гонения на Церковь, и попытки эти он предпринимал еще когда Ленин был жив. И ему в этом помогло семинарское образование", — цитирует слова заслуженной артистки РФ "Советская Россия".

В заслугу Сталину Мария Шукшина поставила то, что он в 1936 году запретил аборты и поспособствовал росту населения страны.

Актриса отметила, что патриархи называли Сталинв богоданным.

"Многие служители церкви называют сталинизм промыслом Божиим!" — объяснила артистка.

Она рассказала, что в то время как Анатолий Чубайс возлагает цветы Льву Троцкому, она с единомышленниками открывает памятник Сталину.

Ранее Мария Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина.

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