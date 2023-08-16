Мария Шукшина произнесла речь на открытии памятника Иосифу Сталину. Она рассказала, почему вождя народов называли богоданным.
Актриса считает, что антисталинисты ненавидят Сталина, так как он противостоял русофобам.
"Сталин фактически прекратил гонения на Церковь, и попытки эти он предпринимал еще когда Ленин был жив. И ему в этом помогло семинарское образование", — цитирует слова заслуженной артистки РФ "Советская Россия".
В заслугу Сталину Мария Шукшина поставила то, что он в 1936 году запретил аборты и поспособствовал росту населения страны.
Актриса отметила, что патриархи называли Сталинв богоданным.
"Многие служители церкви называют сталинизм промыслом Божиим!" — объяснила артистка.
Она рассказала, что в то время как Анатолий Чубайс возлагает цветы Льву Троцкому, она с единомышленниками открывает памятник Сталину.
Ранее Мария Шукшина опубликовала запрещённую песню про Сталина.
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