Толстой: "После пяти лет спецоперации интегрируем Украину в Россию"

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Спецоперация продлится ещё не меньше пяти лет, а значит, о послевоенных проблемах пока можно не думать.

Фото: t.me/petr_tolstoy

Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы РФ Пётр Толстой.

В эфире радио "Комсомольская правда" его спросили: "Что делать с освобождёнными украинскими территориями и проживающим на них ненавидящим РФ населением после победы", и депутат пообещал интеграцию Украины в Россию.

"Это вопрос следующего порядка, в реальности он встанет лет через пять. Вы ж не думаете, что мы Харьков за три дня возьмём, или Киев за три месяца. Большой срок, да. А кто сказал, что он будет маленьким, что это всё — мимолётная забава? Мы фактически воюем с блоком НАТО, какие украинцы", — подчеркнул обозреватель.

Толстой напомнил, что у СССР был похожий опыт, когда после Великой Отечественной войны с жителями Западной Украины советские люди как-то взаимодействовали.

"И неплохо всё было налажено", — подытожил спикер Госдумы.

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