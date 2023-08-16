Мария Захарова прокомментировала непродление визы журналистке Еве Хартог

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Непродление визы гражданке Нидерландов, журналистке Еве Хартог, не следует связывать с травлей российских журналистов, заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации.

"В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России", — подчеркнула представитель МИД.

По её утверждению, российская сторона имеет определённые подозрения относительно истинных намерений деятельности Евы Хартог на территории России.

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