Глава СПЧ призвал выдавать паспорт РФ иностранцам вместе с постановкой на воинский учет

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что иностранцы должны получать российский паспорт одновременно с постановкой на воинский учёт.

Фото: "File:Закрытый областной военкомат в Екатеринбурге 6 апреля 2020 года.jpg" by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0.

Фадеев объяснил, что Совет по правам человека намерен придумать, как синхронизировать выдачу паспорта РФ и отметку в военкомате.

Он подчеркнул, что новоиспечённые российские граждане должны получать не только права, но и обязанности, среди которых — защита Родины.

Ранее глава СПЧ предложил выдавать пособия только тем мигрантам, которые знают русский язык.

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