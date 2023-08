Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что иностранцы должны получать российский паспорт одновременно с постановкой на воинский учёт.

Фото: "File:Закрытый областной военкомат в Екатеринбурге 6 апреля 2020 года.jpg" by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0.