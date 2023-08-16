Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что иностранцы должны получать российский паспорт одновременно с постановкой на воинский учёт.
Фадеев объяснил, что Совет по правам человека намерен придумать, как синхронизировать выдачу паспорта РФ и отметку в военкомате.
Он подчеркнул, что новоиспечённые российские граждане должны получать не только права, но и обязанности, среди которых — защита Родины.
Ранее глава СПЧ предложил выдавать пособия только тем мигрантам, которые знают русский язык.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".