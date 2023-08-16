Власти зафиксировали в Татарстане острую нехватку учителей в школах

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

По мере приближения нового учебного года Татарстан сталкивается с нехваткой около 2000 учителей, говорится в заявлении министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, сделанном во время недавнего августовского совещания.

Фото: "Female student holding library books" by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Проблема нехватки преподавательского состава продолжает сохраняться, и школы Татарстана сталкиваются с дефицитом примерно в 2000 преподавателей. Наиболее значительные пробелы наблюдаются в области математики, где не хватает 306 учителей, и физики, где 146 должностей остаются незаполненными. Кроме того, существует нехватка учителей русского языка, иностранных языков и начальных классов.

Министр подчеркнул, что даже если все выпускники университетов выберут работу по своей специальности, этого будет недостаточно для решения проблемы нехватки кадров. Например, общее число выпускников-математиков составляет всего 147 человек.

Предпринимаются усилия по исправлению этой ситуации с привлечением студентов третьего курса, однако положение остается критическим.

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