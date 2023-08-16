Жительницы Белгородской области получат выплату за рождение ребёнка

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Речь идёт о женщинах, проживающих в населённых пунктах Грайворонского и Шебекинского горокругов и вынужденно покинувших дома из-за обстрелов. Размер единовременной выплаты составляет 50 тыс. рублей, судя по документам регионального правительства.

Изначально данная выплата предоставлялась только белгородским женщинам, чьи мужья были призваны на военную службу — как мобилизованным, так и контрактникам. Однако позже постановление было дополнено.

Документ распространяется на ситуации, возникшие с 22 мая для женщин из Грайворонского округа и с 31 мая для жительниц Шебекинского округа. Для того чтобы претендовать на получение выплаты, дети должны быть рождены не ранее указанных дат.

Если у женщины родилось двое или более детей, выплата будет произведена на каждого, в случае мертворождения выплата не осуществляется. Для подтверждения права на финансовую помощь требуется предоставить свидетельство о рождении.

Жительницы приграничных районов имеют возможность подать заявление на получение выплаты лично в органе социальной защиты по месту фактического проживания или через уполномоченного представителя. Также стоит отметить, что заявление можно подать через Многофункциональный центр или в электронной форме, через портал "Госуслуги".

Для получения выплаты необходимо иметь при себе

заявление,

паспорт,

доверенность (при предоставлении документов через представителя),

реквизиты банковского счета,

документ, подтверждающий проживание в указанных районах,

свидетельство о рождении ребенка

СНИЛС.

При определении доходов семьи эта единовременная выплата не учитывается.

Заявления будут рассматриваться в течение десяти дней с момента их регистрации. Отказ от выплат возможен, если

предоставленные документы не соответствуют требованиям,

ребёнок умер,

при предоставлении ложных сведений,

ребёнок полностью находится на государственном обеспечении.

Выплаты будут осуществляться до 30 сентября 2023 года.

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