Речь идёт о женщинах, проживающих в населённых пунктах Грайворонского и Шебекинского горокругов и вынужденно покинувших дома из-за обстрелов. Размер единовременной выплаты составляет 50 тыс. рублей, судя по документам регионального правительства.
Изначально данная выплата предоставлялась только белгородским женщинам, чьи мужья были призваны на военную службу — как мобилизованным, так и контрактникам. Однако позже постановление было дополнено.
Документ распространяется на ситуации, возникшие с 22 мая для женщин из Грайворонского округа и с 31 мая для жительниц Шебекинского округа. Для того чтобы претендовать на получение выплаты, дети должны быть рождены не ранее указанных дат.
Если у женщины родилось двое или более детей, выплата будет произведена на каждого, в случае мертворождения выплата не осуществляется. Для подтверждения права на финансовую помощь требуется предоставить свидетельство о рождении.
Жительницы приграничных районов имеют возможность подать заявление на получение выплаты лично в органе социальной защиты по месту фактического проживания или через уполномоченного представителя. Также стоит отметить, что заявление можно подать через Многофункциональный центр или в электронной форме, через портал "Госуслуги".
Для получения выплаты необходимо иметь при себе
При определении доходов семьи эта единовременная выплата не учитывается.
Заявления будут рассматриваться в течение десяти дней с момента их регистрации. Отказ от выплат возможен, если
Выплаты будут осуществляться до 30 сентября 2023 года.
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