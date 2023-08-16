Житель красноярского села спас медвежонка и приютил у себя

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В селе Частостровское под Красноярском местный житель спас медвежонка. Детеныш проживал в помещении близлежащей автомастерской в течение двух недель, и в течение этого времени специалисты не забрали его. Об этом сообщает prmira.ru.

Фото: "Mr Bear" by Todd Huffman is licensed under CC BY 2.0.

Спасший зверька Юрий Чихачев, рассказал, что его племянник наткнулся на медвежонка во время путешествия из Балахты. К детёнышу был прикреплен обрывок цепи. После переезда в новое место медведю было предоставлено то, что можно считать настоящей роскошью — он получал трёхразовое питание, состоящее из молока, рыбы, фруктов и ягод. Кроме того, для его удовольствия был оборудован частный бассейн, сделанный из большой шины.

Юный лесной житель быстро приобрел статус знаменитости среди жителей деревни, привлекая постоянный поток посетителей, которые приходят посмотреть на него и угостить едой.

В течение двух недель медвежонок находил приют в помещении местной станции техобслуживания. На протяжении всего этого периода Юрий обращался в различные службы, которые потенциально могли забрать животное.

«Звонил в полицию, никто не забирает, хотя должны были забрать ещё в первый день, я так думаю. Я за посёлок боюсь. Сейчас собака подбежит, он напугается, цепь порвёт и убежит» - говорит Юрий.

Центр охраны природы "Инстинкт" имеет возможность взять медведя под опеку, предоставив ему вольер для укрытия. Однако этот процесс не является простым из-за требования получения официального разрешения от правительственных учреждений.

Пока решение относительно организации, ответственной за медвежонка, ещё не принято, станция технического обслуживания приступила к подготовительным работам, создав берлогу для медвежонка на случай, если ему придется провести зиму в Частостровском.

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