Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Солдаты ВСУ будут проходить "духовные практики" в Киево-Печерской лавре
ВСУ: Россия изменила тактику ударов по Украине, ракеты постоянно меняют направление движения
Блинкен потребовал комиссию выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов
43-летняя певица Слава внезапно поблагодарила Тимура Хайдарова за удачно сделаную пластику живота
У 54-летней Светланы Бондарчук полгода назад родился сын
Подолог рассказала про натуральное средство для ускорения роста ногтей
Тик-Токерша Дина Саева и ресейлер Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения
ВСУ показали видео с двумя брошенными на обочине дороги танками "Леопард"
При попытке прорваться в Брянскую область уничтожены ДРГ врага

В Хабаровске появился новый вид мошенничества

1:56
Общество

В Кировском районе Хабаровска появился новый вид мошенничества, как сообщает transsibinfo.com.

В Хабаровске появился новый вид мошенничества
Фото: www.techsbusiness. com/how-to-get-money-back-after-being-scammed-online/

В этом инциденте двое молодых людей с помощью мошеннической схемы обманули 86-летнего местного жителя. Выдавая себя за специалистов по установке порошкового пожаротушения, они убедили пожилого мужчину, что несоблюдение требований может привести к перебоям в подаче электроэнергии и воды, а также к крупным штрафам. Поверив их заявлениям, пожилой мужчина передал более 40 000 рублей. Мошенники прикрепили коробку к стене кухни и предупредили его, чтобы он не прикасался к ней перед уходом.

Впоследствии, спустя несколько дней, к пенсионеру подошел другой самозванец, выдававший себя за "специалиста", и потребовал 20 000 рублей за страховку устройства. Несколько недель спустя появился третий мошенник, вымогавший у жертвы дополнительные 5000 рублей.

В общей сложности мошенники незаконно приобрели у пенсионера 65 000 рублей. После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества. Исполняющий обязанности главы Хабаровского УМВД Андрей Кокорин заявил, что полиция активно проводит оперативные мероприятия по задержанию и установлению виновных в этом преступлении.

Местные правоохранительные органы советуют жителям Хабаровска проявлять осторожность и воздерживаться от допуска незваных "специалистов" в свои дома. Они рекомендуют проверять удостоверения личности и подтверждать законность сотрудников соответствующих организаций. Такие меры необходимы для пресечения мошеннических схем, защиты личных финансов и предотвращения потери ценностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Серийный мошенник задержан в Хабаровске
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Военные аэродромы и ремонтные заводы Украины стали целью ударов ВКС РФ 15 августа Любовь Степушова Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Ладе Дэнс угрожают убийством
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Последние материалы
Блинкен потребовал комиссию выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов
Сосудистые звёздочки на ногах: факторы риска и методы профилактики
43-летняя певица Слава внезапно поблагодарила Тимура Хайдарова за удачно сделаную пластику живота
В Хабаровске появился новый вид мошенничества
У 54-летней Светланы Бондарчук полгода назад родился сын
Подолог рассказала про натуральное средство для ускорения роста ногтей
CNN требует присмотреться к Вучичу: не ценит внимание США и ЕС
Тик-Токерша Дина Саева и ресейлер Никита Ефремов перестали скрывать свои отношения
ВСУ показали видео с двумя брошенными на обочине дороги танками "Леопард"
При попытке прорваться в Брянскую область уничтожены ДРГ врага
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников