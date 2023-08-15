В Хабаровске появился новый вид мошенничества

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Кировском районе Хабаровска появился новый вид мошенничества, как сообщает transsibinfo.com.

Фото: www.techsbusiness. com/how-to-get-money-back-after-being-scammed-online/

В этом инциденте двое молодых людей с помощью мошеннической схемы обманули 86-летнего местного жителя. Выдавая себя за специалистов по установке порошкового пожаротушения, они убедили пожилого мужчину, что несоблюдение требований может привести к перебоям в подаче электроэнергии и воды, а также к крупным штрафам. Поверив их заявлениям, пожилой мужчина передал более 40 000 рублей. Мошенники прикрепили коробку к стене кухни и предупредили его, чтобы он не прикасался к ней перед уходом.

Впоследствии, спустя несколько дней, к пенсионеру подошел другой самозванец, выдававший себя за "специалиста", и потребовал 20 000 рублей за страховку устройства. Несколько недель спустя появился третий мошенник, вымогавший у жертвы дополнительные 5000 рублей.

В общей сложности мошенники незаконно приобрели у пенсионера 65 000 рублей. После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества. Исполняющий обязанности главы Хабаровского УМВД Андрей Кокорин заявил, что полиция активно проводит оперативные мероприятия по задержанию и установлению виновных в этом преступлении.

Местные правоохранительные органы советуют жителям Хабаровска проявлять осторожность и воздерживаться от допуска незваных "специалистов" в свои дома. Они рекомендуют проверять удостоверения личности и подтверждать законность сотрудников соответствующих организаций. Такие меры необходимы для пресечения мошеннических схем, защиты личных финансов и предотвращения потери ценностей.

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