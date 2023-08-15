Для коллективного Запада расходы от Владимира Зеленского и его команды уже давно превышают доходы.
Поэтому его давно пора "попросить на выход".
Об этом заявил политолог Сергей Михеев.
"И мало ли каким способом, как раз таких способов более чем предостаточно это сделать ", — отметил в эфире радио эксперт.
По словам обозревателя, Европа не предоставляет Киеву вооружений не только потому, что они боятся эскалации ядерного конфликта, но и потому, что оно уже там всё закончилось. Ну и аппетиты главы Незалежной растут, хотя ни о каком успехе контрнаступления речи идти не может.
Ранее Михеев допустил на Западе Украины польскую оккупации, на что Зеленский согласится, или в противном случае его ждёт бегство и полный крах.
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