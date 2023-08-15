Михеев: ставка на наступление провалилась, ресурс Зеленского заканчивается

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Для коллективного Запада расходы от Владимира Зеленского и его команды уже давно превышают доходы.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Поэтому его давно пора "попросить на выход".

Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

"И мало ли каким способом, как раз таких способов более чем предостаточно это сделать ", — отметил в эфире радио эксперт.

По словам обозревателя, Европа не предоставляет Киеву вооружений не только потому, что они боятся эскалации ядерного конфликта, но и потому, что оно уже там всё закончилось. Ну и аппетиты главы Незалежной растут, хотя ни о каком успехе контрнаступления речи идти не может.

Ранее Михеев допустил на Западе Украины польскую оккупации, на что Зеленский согласится, или в противном случае его ждёт бегство и полный крах.

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