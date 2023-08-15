Марков прокомментировал слова Нарышкина об извращенцах в Европе

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что, несмотря на засилье извращенцев в странах Запада, российские элиты мечтают ездить в Европу.

Фото: kremlin.ru

Марков отреагировал на заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который в рамках форума "Армия России" рассказал, что здоровый человек опасается посещать Европу, потому что там развелось много извращенцев.

По мнению политолога, данные заявления потрясли элиты РФ, которые мечатают о поездках в Европу и очень огорчены тем, что им отрезан путь в страны Запада.

Ранее Сергей Нарышкин раскрыл содержание своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

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