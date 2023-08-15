Глава Дагестана назвал причной взрыва на АЗС в Махачкале жадность и алчность

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объяснил, что привело к взрыву в столице Дагестана.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Меликов заявил, что причиной трагедии в Махачкале стали жадность и алчность.

Он обвинил в ЧП тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения.

Ранее очевидцы взрыва в Махачкале рассказали о произошедшем.

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Подробности о взрыве заправки в Махачкале