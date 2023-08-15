Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объяснил, что привело к взрыву в столице Дагестана.
Меликов заявил, что причиной трагедии в Махачкале стали жадность и алчность.
Он обвинил в ЧП тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения.
Ранее очевидцы взрыва в Махачкале рассказали о произошедшем.
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