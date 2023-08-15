Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алжир выступает против военной интервенции в Нигер
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Марков прокомментировал слова Нарышкина об извращенцах в Европе
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году
Глава Дагестана назвал причной взрыва на АЗС в Махачкале жадность и алчность
56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии
Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в вооружённый конфликт с Россией
Полиция арестовала на 12 суток доцента КАИ за разжигание ненависти

В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ

1:20
Общество

Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи популярного мессенджера WhatsApp вскоре смогут воспользоваться новой функцией, основанной на создании стикеров в чатах.

В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

По мнению экспертов издания, пользователи мессенджера получат возможность создавать стикеры с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Эта функция предлагает пользователям ввести описание для создания персонализированной наклейки.

Эти стикеры будут созданы с использованием защищенной технологии Meta, материнской компании WhatsApp (Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России). В сообщении объясняется, что у пользователей есть возможность сообщать о любых стикерах, которые они сочтут неуместными, непосредственно в Meta.

В настоящее время новая функция тестируется избранной группой бета-тестеров, но ожидается, что в ближайшем будущем она станет доступна более широкому кругу пользователей.

Что касается других недавних разработок, WhatsApp готовится внедрить новую функцию конфиденциальности. Предстоящая опция позволит пользователям защитить десктопную версию WhatsApp, запросив пароль для доступа. Этот дополнительный уровень безопасности будет требовать ввода пароля при входе в мессенджер на компьютере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ФИШКИ WHATSAPP 2022 🔥 ТЫ О НИХ НЕ ЗНАЛ 😉 Секретные Функции WhatsApp
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут Олег Володин
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Последние материалы
Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей
В Кузбассе был закрыт детский лагерь из-за вспышки инфекции
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Битва, по результатам которой выиграла наша страна. Безпалько оценил значение Бахмутской операции для СВО
Артист T-Killah объяснил, почему поддержал футболиста Дмитрия Тарасова во время развода с Бузовой
Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде
РИАН: предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа
Марочко сообщил, что ВСУ возводят линию обороны в Купянске
Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане
Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников