В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи популярного мессенджера WhatsApp вскоре смогут воспользоваться новой функцией, основанной на создании стикеров в чатах.

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency

По мнению экспертов издания, пользователи мессенджера получат возможность создавать стикеры с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Эта функция предлагает пользователям ввести описание для создания персонализированной наклейки.

Эти стикеры будут созданы с использованием защищенной технологии Meta, материнской компании WhatsApp (Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России). В сообщении объясняется, что у пользователей есть возможность сообщать о любых стикерах, которые они сочтут неуместными, непосредственно в Meta.

В настоящее время новая функция тестируется избранной группой бета-тестеров, но ожидается, что в ближайшем будущем она станет доступна более широкому кругу пользователей.

Что касается других недавних разработок, WhatsApp готовится внедрить новую функцию конфиденциальности. Предстоящая опция позволит пользователям защитить десктопную версию WhatsApp, запросив пароль для доступа. Этот дополнительный уровень безопасности будет требовать ввода пароля при входе в мессенджер на компьютере.

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