В Подмосковье на 18% снизилась смертность от туберкулёза

Снижение смертности от туберкулёза в Московской области в первом полугодии 2023 года стало важным достижением в сфере здравоохранения. Данные о снижении смертности на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были опубликованы в официальном сообщении пресс-службы Минздрава Подмосковья, сообщает ТАСС.

Фото: www.emergency-live. com/health-and-safety/tuberculosis-symptoms-and-transmission/amp/

Согласно данным, за первые шесть месяцев 2023 года наблюдалось снижение смертности от туберкулеза на 18,2%. Этот показатель составил 0,9 случаев на 100 тыс. населения, в то время как в июне прошлого года он составлял 1,1 случая на 100 тыс. населения.

Главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, Сергей Смердин, подчеркнул важность регулярной диагностики. Он отметил, что осведомленность населения региона о необходимости регулярных медицинских обследований играет ключевую роль в успешной борьбе с туберкулезом.

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что снижение смертности от туберкулеза — лишь один из этапов на пути к обеспечению здоровья населения региона. Планируются дополнительные меры по повышению осведомленности о туберкулезе, организации профилактических мероприятий и обеспечению качественной медицинской помощи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лечение Туберкулеза - Мудреныч (Роберт Кох, история на пальцах)